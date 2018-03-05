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    Перемирие в Донбассе. Германия призвала к конкретным шагам

    Тема:

    Донбасс: новое перемирие (314)

    (обновлено: )65340
    В министерстве иностранных дел ФРГ призвали соблюдать перемирие и стабилизировать его при помощи конкретных шагов. В частности, к ним относятся отвод тяжелого вооружения, разведение боевых частей и разминирование.
    Флаг Германии
    TOBIAS SCHWARZ / AFP

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Перемирие на востоке Украины должно быть укреплено конкретными шагами, в частности, отводом тяжелого вооружения и разминированием, заявили в МИД ФРГ в понедельник.

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    REUTERS/Gleb Garanich
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    "Теперь важно соблюдать перемирие и стабилизировать его при помощи конкретных шагов. К ним относятся отвод тяжелого вооружения, разведение боевых частей и разминирование", — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ведомства.

    По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 300 человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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