Перемирие в Донбассе. Германия призвала к конкретным шагам

TOBIAS SCHWARZ / AFP

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Перемирие на востоке Украины должно быть укреплено конкретными шагами, в частности, отводом тяжелого вооружения и разминированием, заявили в МИД ФРГ в понедельник.

"Теперь важно соблюдать перемирие и стабилизировать его при помощи конкретных шагов. К ним относятся отвод тяжелого вооружения, разведение боевых частей и разминирование", — говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой ведомства.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 300 человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.