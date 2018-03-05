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    Политика

    В Луганске ответили Волкеру на призыв расформировать ЛНР и ДНР

    Тема:

    Донбасс: новое перемирие (311)

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    В Луганске заявили, что ЛНР и ДНР "де-факто являются и стороной конфликта и стороной переговоров", они избраны в результате "прямого волеизъявления жителей Донбасса и представляют их интересы".
    Флаг ЛНР. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Представитель самопровозглашенной ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник считает, что спецпредставитель США по Украине Курт Волкер путает причину и следствие, предлагая расформировать республики Донбасса.

    "ЛНР и ДНР де-факто являются и стороной конфликта и стороной переговоров, они избраны в результате прямого волеизъявления жителей Донбасса и представляют их интересы. Заявляя о необходимости расформирования республик, Волкер путает причину и следствие, видимо, потому что к госперевороту в Киеве США имели самое непосредственное отношение и не могут его критиковать, а появление республик стало реакцией жителей Луганска и Донецка на беспредел, творившийся в Киеве", — заявил Мирошник РИА Новости.

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    REUTERS/Gleb Garanich
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    По его мнению, начинать переговоры о мирном разрешении конфликта нужно не с "расформирования", а с выстраивания диалога "с той властью, которая существует де-факто и поддерживается населением".

    "Иначе это очередное заигрывание с украинскими радикалами, что не может привести к каким-либо адекватным результатам и к урегулированию конфликта не имеет никакого отношения", — считает Мирошник.

    Волкер ранее заявил, что Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, а самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики должны быть расформированы.

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