На учения Sea Breeze-2018 прибудут флагманский корабль США и несколько подлодок

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КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Летом 2018 года в рамках учений Sea Breeze запланировано прибытие в Одессу большого флагманского корабля 6-го флота США, рассказал после проведенной конференции по подготове учений руководитель учений с американской стороны капитан 1 ранга Майкл Виллигас.

По его словам, на борту USS Mount Whitney будет развернут многонациональный штаб, который будет осуществлять управление и командование учениями. Корабль участвовал в операциях в Атлантике, Средиземном, Карибском бассейне, Индийском океане.

Sea Breeze-2018 пройдут в июле в юго-западной части Черного моря, на территории портов, аэропортов и полигонов в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Ожидается, что для участия в учениях Соединенные Штаты Америки направят около тысячи военнослужащих. Другие страны-члены НАТО и участники программы "Партнерство ради мира" (Великобритания, Канада, Грузия, Дания, Молдова, Норвегия, Польша, Швеция и другие государства) — почти 1,2 тысячи военных.

Кроме кораблей, судов, катеров к учениям присоединятся несколько субмарин (в прошлом году на Sea Breeze в Одесский порт впервые за долгое время прибыла иностранная подводная лодка, это была турецкая субмарина Batıray).