наверх
04.03.201807:52
Курсы валют НБУ
  • USD26.54- 0.13
  • EUR32.67+ 0.21
Рубрики
Ещё
    Политика

    На учения Sea Breeze-2018 прибудут флагманский корабль США и несколько подлодок

    (обновлено: )220010
    Международные учения Sea Breeze-2018 пройдут в июле в юго-западной части Черного моря, на территории портов, аэропортов и полигонов в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.
    Украинские пограничники десантировались на остров в рамках Sea Breeze
    facebook.com/DPSUkraine

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Летом 2018 года в рамках учений Sea Breeze запланировано прибытие в Одессу большого флагманского корабля 6-го флота США, рассказал после проведенной конференции по подготове учений руководитель учений с американской стороны капитан 1 ранга Майкл Виллигас.

    Си Бриз - 2017
    facebook.com/DPSUkraine
    Sea Breeze-2017: пограничники вышли в море

    По его словам, на борту USS Mount Whitney будет развернут многонациональный штаб, который будет осуществлять управление и командование учениями. Корабль участвовал в операциях в Атлантике, Средиземном, Карибском бассейне, Индийском океане.

    Sea Breeze-2018 пройдут в июле в юго-западной части Черного моря, на территории портов, аэропортов и полигонов в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

    Ожидается, что для участия в учениях Соединенные Штаты Америки направят около тысячи военнослужащих. Другие страны-члены НАТО и участники программы "Партнерство ради мира" (Великобритания, Канада, Грузия, Дания, Молдова, Норвегия, Польша, Швеция и другие государства) — почти 1,2 тысячи военных.

    Кроме кораблей, судов, катеров к учениям присоединятся несколько субмарин (в прошлом году на Sea Breeze в Одесский порт впервые за долгое время прибыла иностранная подводная лодка, это была турецкая субмарина Batıray).

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Штурм палаточного городка под Радой
    Зачистка палаточного городка под Радой
    Ученики
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Молоток судьи
    Закон о языке: КСУ создал прецедент
    Снегопад в Одессе
    Украина остановилась в снежных заносах