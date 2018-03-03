Заместитель генсека ООН: об украинском кризисе в мире забыли

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Украинский кризис разгорелся в Европе, но он в основном забыт миром.

Об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер на европейской конференции, посвященной гуманитарному кризису на востоке Украины, сообщает "Голос Америки".

"Мы должны лучше информировать мировую общественность о ежедневном насилии и условия жизни на востоке Украины, затрагивающие миллионы людей", — добавила Мюллер, которая также является заместителем координатора по чрезвычайным ситуациям.

Она отметила, что человеческие жертвы вооруженного конфликта на востоке Украины — ужасающие — более 2530 гражданских лиц погибли и 9000 получили ранения. Вследствие военных действий были повреждены тысячи домов, сотни больниц, школ и объектов водоснабжения и электроснабжения.

"Бесчисленные соглашения о прекращении огня не сработали, и именно эта политическая несостоятельность положить конец конфликту, продолжает заставлять 4,4 миллиона украинцев, пострадавших от конфликта, переносить ежедневные страдания и сделать невозможными выборы", — предупреждала она.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.