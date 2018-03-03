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    Рада приняла закон об антикоррупционном суде с нарушениями - Новинский

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    Политический кризис: страна в тупике (133)

    (обновлено: )13830
    признав закон об основах государственной языковой политики неконституционным, "Конституционный суд открыл ящик Пандоры". Суд принял решение из-за нарушения процедуры принятия закона и теперь можно отменить каждую инициативу Верховной Рады.
    Вадим Новинский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Во время принятия законов Верховной Радой всегда присутствуют процедурные нарушения, заявил в эфире телеканала "112 Украина" депутат от "Оппозиционного блока" Андрей Новинский.

    Верховная Рада. Архивное фото
    УНИАН
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    Как сообщил нардеп, члены парламента постоянно нарушают регламент. Так, по словам Новинского, спикер Верховной рады Андрей Парубий четыре раза ставил на голосование законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда, который накануне был принят в первом чтении.

    Отдельно депутат упомянул случаи так называемого "кнопкодавства" в рядах украинских парламентариев.

    "И так с любым законом. Можно посмотреть, кто кнопкодавит, какие процедурные нарушения — они всегда есть", — заметил Новинский.

    Нардеп также добавил, что, признав закон об основах государственной языковой политики неконституционным, "Конституционный суд открыл ящик Пандоры". Суд принял такое решение из-за нарушения процедуры принятия закона. И теперь, по словам политика, можно отменить каждую инициативу Верховной Рады, потому что "любой закон принимается с нарушением регламента".

    Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда в Украине, данное решение в четверг поддержали 282 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

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