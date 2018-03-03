наверх
03.03.201819:34
Курсы валют НБУ
  • USD26.54- 0.13
  • EUR32.67+ 0.21
Рубрики
Ещё
    Политика

    У Рады нашли "трон" Саакашвили

    Тема:

    Зачистка палаточного городка под Радой (72)

    (обновлено: )38922
    В одной из палаток у Верховной Рады в ходе осмотра был обнаружен "трон" Михаила Саакашвили, сделанный по подобию оригинала из телесериала "Игры престолов", сообщил Антон Геращенко.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что в одной из палаток у Верховной Рады обнаружен "трон" экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

    "В одной из палаток у Верховной Рады в ходе осмотра был обнаружен "трон" Михаила Саакашвили, сделанный по подобию оригинала из телесериала "Игры престолов". Чем бы дитя не тешилось", — написал нардеп в Twitter-аккаунте.

    Антон Геращенко/Twitter, 3 марта 2018
    twitter.com/Gerashchenko
    "Трон" Саакашвили

    По данным МВД, утром полицейские пришли в палаточный городок протестующих у Рады для проведения следственных действий, обысков, однако митингующие оказали сопротивление, произошли столкновения. Полиция сообщала о задержании более 100 протестующих и десяти пострадавших с обеих сторон (четверо полицейских и шесть протестующих).

    Читайте также: Снос палаток под Радой. Украинцев разозлил комментарий Авакова

    В настоящее время ситуация у Рады спокойная, сотрудники коммунальных служб разбирают палаточный городок.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пострадавший при штурме палаточного лагеря у Рады
    Зачистка палаточного городка под Радой
    Валентин Землянский
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Молоток судьи
    Закон о языке: КСУ создал прецедент
    Дерево рухнуло на пятиэтажку в Херсоне. Видео
    Украина остановилась в снежных заносах