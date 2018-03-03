У Рады нашли "трон" Саакашвили

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что в одной из палаток у Верховной Рады обнаружен "трон" экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

"В одной из палаток у Верховной Рады в ходе осмотра был обнаружен "трон" Михаила Саакашвили, сделанный по подобию оригинала из телесериала "Игры престолов". Чем бы дитя не тешилось", — написал нардеп в Twitter-аккаунте.

Антон Геращенко/Twitter, 3 марта 2018

По данным МВД, утром полицейские пришли в палаточный городок протестующих у Рады для проведения следственных действий, обысков, однако митингующие оказали сопротивление, произошли столкновения. Полиция сообщала о задержании более 100 протестующих и десяти пострадавших с обеих сторон (четверо полицейских и шесть протестующих).

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В настоящее время ситуация у Рады спокойная, сотрудники коммунальных служб разбирают палаточный городок.