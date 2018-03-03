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    Саакашвили собирает марш, чтобы подвинуть "барыжную клику от власти"

    Тема:

    Зачистка палаточного городка под Радой (68)

    (обновлено: )32921
    Предложение Михаила Саакашвили провести марш последовало после разгона палаточного городка утром в субботу возле здания парламента. Всеукраинская акция анонсирована на 18 марта.
    Митинг сторонников Саакашвили под АП, 12 февраля 2018
    strana.ua

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили анонсировал на воскресенье, 18 марта, всеукраинский марш.

    Его заявление последовало после разгона палаточного городка утром в субботу возле здания Верховной Рады. Задержаны более 100 человек.

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    "Барыга не сможет поставить украинцев на колени! Предлагаю 18-го провести всеукраинский мирный марш с требованием отставки Порошенко, Авакова, Луценко и незамедлительного проведения выборов. Чтобы спокойная, но мощная народная сила подвинула олигархат и барыжную клику от власти, покончила с воровством и дала наконец-то Украине возможность развиваться", — написал выдворенный из Украины политик.

    Михаил Саакашвили/Facebook, 3 марта 2018

    Соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе поддержал его инициативу: "18-го выходим!"

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