Саакашвили собирает марш, чтобы подвинуть "барыжную клику от власти"

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили анонсировал на воскресенье, 18 марта, всеукраинский марш.

Его заявление последовало после разгона палаточного городка утром в субботу возле здания Верховной Рады. Задержаны более 100 человек.

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"Барыга не сможет поставить украинцев на колени! Предлагаю 18-го провести всеукраинский мирный марш с требованием отставки Порошенко, Авакова, Луценко и незамедлительного проведения выборов. Чтобы спокойная, но мощная народная сила подвинула олигархат и барыжную клику от власти, покончила с воровством и дала наконец-то Украине возможность развиваться", — написал выдворенный из Украины политик.

Михаил Саакашвили/Facebook, 3 марта 2018

Соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе поддержал его инициативу: "18-го выходим!"