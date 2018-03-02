наверх
02.03.201823:04
Курсы валют НБУ
  • USD26.67- 0.14
  • EUR32.46- 0.28
Рубрики
Ещё
    Политика

    Участника прорыва Саакашвили через границу отпустили из-под стражи

    (обновлено: )5001
    Спустя шесть месяцев заключения суд отпустил "личного заложника Порошенко, добровольца и тяжелобольного диабетом человека" Александра Бурцева под залог 110 тысяч гривен, сообщил Давид Сакварелидзе.
    Участник прорыва Саакашвили Александр Бурцев
    facebook.com/davit.sakvarelidze

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Суд отпустил из-под стражи уроженца Ивано-Франковской области Александра Бурцева, принимавшего участие в прорыве Михаила Саакашвили через границу, сообщил соратник политика Давид Сакварелидзе.

    "Спустя шесть месяцев заключения суд выпустил личного заложника Порошенко, добровольца и тяжелобольного диабетом человека Сашу Бурцева под залог 110 тыс. грн", — написал он на своей странице в Facebook.

    Давид Сакварелидзе/Facebook, 2 марта 2018

    Ранее Саакашвили сообщил, что у Бурцева диабет тяжелой степени.

    Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября 2017 года при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям, в том числе, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Нафтогаз Украины
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Снежный коллапс в Киеве
    Украина остановилась в снежных заносах
    Молоток судьи
    Закон о языке: КСУ создал прецедент
    Пресс-конференция Виктора Януковича
    Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?