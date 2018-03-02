Участника прорыва Саакашвили через границу отпустили из-под стражи

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Суд отпустил из-под стражи уроженца Ивано-Франковской области Александра Бурцева, принимавшего участие в прорыве Михаила Саакашвили через границу, сообщил соратник политика Давид Сакварелидзе.

"Спустя шесть месяцев заключения суд выпустил личного заложника Порошенко, добровольца и тяжелобольного диабетом человека Сашу Бурцева под залог 110 тыс. грн", — написал он на своей странице в Facebook.

Давид Сакварелидзе/Facebook, 2 марта 2018

Ранее Саакашвили сообщил, что у Бурцева диабет тяжелой степени.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября 2017 года при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям, в том числе, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.