Участника прорыва Саакашвили через границу отпустили из-под стражи

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Суд отпустил из-под стражи уроженца Ивано-Франковской области Александра Бурцева, принимавшего участие в прорыве Михаила Саакашвили через границу, сообщил соратник политика Давид Сакварелидзе.
"Спустя шесть месяцев заключения суд выпустил личного заложника Порошенко, добровольца и тяжелобольного диабетом человека Сашу Бурцева под залог 110 тыс. грн", — написал он на своей странице в Facebook.
Ранее Саакашвили сообщил, что у Бурцева диабет тяжелой степени.
Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября 2017 года при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям, в том числе, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.