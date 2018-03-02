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    Янукович заявил, что в России находится в гостях

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    Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил на пресс-конференции, что находится в Российской Федерации в гостях.
    Пресс-конференция Виктора Януковича
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости УКраина. Экс-президент Украины Виктор Янукович отказался рассказывать, кто платит за его личную охрану в РФ, пояснил, что в России находится в гостях.

    "Я все-таки нахожусь в гостях в России. Поэтому я должен с уважением относиться к хозяевам. Задайте им вопрос, и они ответят на этот вопрос", — сказал Янукович, отвечая на вопрос о том, кто платит за его личную охрану, с которой он пришел на пресс-конференции в Москве.

    Ранее Янукович заявил, что планирует в ближайшее время обратиться к США и РФ, странам-гарантам соглашения об урегулировании кризиса в Украине с предложениями по урегулированию конфликта в Донбассе.

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