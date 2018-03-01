Спустя 11 лет. Украина и Узбекистан возобновляют межправительственную комиссию

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Украина и Узбекистан могут возобновить после 11-летнего перерыва работу межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, сообщила в четверг пресс-служба министерства внешней торговли Узбекистана.

Предыдущее заседание комиссии прошло в 2007 году в Киеве. Ранее делегация Узбекистана во главе с заместителем министра внешней торговли Сохибом Саифназаровым провела переговоры в Киеве с заместителем министра экономического развития и торговли Украины Натальей Микольской.

"Стороны договорились об организации в третьем квартале текущего года очередного заседания узбекско-украинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Ташкенте", — говорится в сообщении.

В ходе переговоров были рассмотрены меры, направленные на увеличение объемов взаимной торговли, в частности, стороны договорились о внедрении механизма межрегионального сотрудничества, добавили в министерстве.

В столице Узбекистана также планируется провести бизнес-форум с участием деловых кругов двух стран.

По данным посольства Украины в Узбекистане, товарооборот между двумя странами в 2017 году увеличился на 36,3% до 303,9 миллиона долларов. Экспорт из Украины – до 176,1 миллиона долларов (+19,1%), импорт из Узбекистана – до 127,8 миллиона долларов (+1,7 раза).