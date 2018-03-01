Рада ратифицировала соглашение с Молдавией о контроле на границе

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Верховная Рада в четверг ратифицировала межправительственное соглашение с Молдавией о совместном контроле на государственной границе.

Такое решение на заседании парламента поддержали 234 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Соглашение о совместном контроле лиц, транспортных средств, товаров и предметов в пунктах пропуска через госграницу было подписано 6 октября 2017 года в Кишиневе.

Ранее в правительстве Украины заявляли, что соглашение с Молдавией о контроле на границе является частью плана мероприятий по организации совместной оперативной охраны границы с республикой и государствами-членами ЕС — Польшей, Словакией, Румынией, Венгрией.