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    Рада ратифицировала соглашение с Молдавией о контроле на границе

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    Соглашение о совместном контроле лиц, транспортных средств, товаров и предметов в пунктах пропуска через госграницу было подписано 6 октября 2017 года в Кишиневе. Рада в четверг его ратифицировала.
    Заседание Верховной Рады
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Верховная Рада в четверг ратифицировала межправительственное соглашение с Молдавией о совместном контроле на государственной границе.

    Такое решение на заседании парламента  поддержали 234 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

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    Соглашение о совместном контроле лиц, транспортных средств, товаров и предметов в пунктах пропуска через госграницу было подписано 6 октября 2017 года в Кишиневе.

    Ранее в правительстве Украины заявляли, что соглашение с Молдавией о контроле на границе является частью плана мероприятий по организации совместной оперативной охраны границы с республикой и государствами-членами ЕС — Польшей, Словакией, Румынией, Венгрией.

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