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    В Раде предрекли Украине скорый развал

    (обновлено: )1797250
    По словам Виктора Балоги, президент и правительство не делают ничего существенного для улучшения жизни населения. При этом проводимые Киевом реформы либо ведут к негативным последствиям, либо реализуются чрезвычайно медленно.
    Верховная рада
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Депутат Верховной Рады Виктор Балога предрек Украине скорейший развал из-за политики властей страны.

    Пресс-конференция Петра Порошенко
    Видео UA: Перший
    Пресс-конференция Петра Порошенко. Видео

    По его словам, президент и правительство не делают ничего существенного для улучшения жизни населения. При этом проводимые Киевом реформы либо ведут к негативным последствиям, либо реализуются чрезвычайно медленно.

    "Так мы реформы будем делать еще лет десять, чтобы через сорок лет зажить. Через сорок лет не будет кому потреблять эти блага", — заявил парламентарий в эфире телеканала NewsOne.

    Если Украина будет развиваться такими темпами, ее ждет развал. "Страны не будет, страна будет разрушена", — добавил нардеп.

    Балога также подчеркнул, что за то время, которое президент Украины находится у власти, жизнь людей в стране ухудшилась в два раза.

    Накануне президент Петр Порошенко заявил, что "большинство украинцев, к сожалению, пока не ощущают позитивного эффекта от реформ, потому что жизнь украинцев значительно не улучшилась".

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