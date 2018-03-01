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    Порошенко собирает Совет нацбезопасности - СМИ

    (обновлено: )79626
    Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрит на заседании ряд вопросов, в частности о продлении ограничительных мер в отношении России, в том числе российских банков, сообщил источник.
    Петр Порошенко на заседании СНБО
    twitter.com/poroshenko

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. В четверг, 1 марта, под председательством президента Украины Петра Порошенко состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на источник.

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    "Сегодня состоится заседание СНБО", — сказал собеседник агентства. СНБО рассмотрит ряд вопросов, в частности о продлении ограничительных мер в отношении России, в том числе российских банков.

    Начало заседания — ориентировочно в 16.00. По его результатам состоится брифинг.

    Смотрите также: Под санкциями. Активы российских банков в Украине

    Украина с 23 марта прошлого года сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: украинских "Сбербанка" и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур.

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