Сторонники Саакашвили заявили о готовящемся разгоне палаточного городка

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КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Народный депутат Семен Семенченко, а также сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили сообщили о готовящемся разгоне палаточного городка на площади Конституции в Киеве — перед Верховной Радой.

Палатки были установлены на улице Грушевского и в Мариинском парке в октябре 2017 года на волне протестов под руководством Саакашвили. Во вторник, 27 февраля произошли столкновения работников правоохранительных органов и участников акции протеста.

"Тревожные новости с палаточного лагеря под ВР. Судя по количеству специальной техники, спецназ и их маневров — может готовиться зачистка лагеря. Ми призываем силовиков не выполнять преступных приказов Порошенко и не применять любую силу к людям, которые находятся в палаточном городке. Право на протест гарантировано Конституцией и не может быть ограничено желанием любого чиновника. Применение силы правоохранителями — недопустимо. Вся ответственность за применение силы возлагается на Порошенко", — говорится в заявлении партии "Рух новых сил".

Подобное заявление распространил соратник Михаила Саакашвили, а народный депутат Семен Семенченко опубликовал видео, на котором с высоты показал передвижения силовиков вокруг Верховной Рады.

Напомним, что накануне во время пресс-конференции президент Украины Петр Порошенко осудил применение силы против работников правоохранительных органов во время столкновений 27 февраля: "Полиция и Нацгвардия во время столкновений под Радой действовали адекватно", — заявил глава государства.