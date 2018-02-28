Порошенко назвал ключевым вызовом для Украины "войну" с Россией

Фото Twitter Петра Порошенко

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко назвал ключевым вызовом для страны "войну" с Россией.

"Хотел бы поговорить и о чрезвычайно серьезных вызовах, которые стоят перед страной в текущем году. И, безусловно, ключевым из них продолжает оставаться война РФ против Украины. Цена агрессии (для РФ — ред.) возрастает благодаря укреплению Вооруженных сил Украины и продолжению политики санкций против Москвы. Это, конечно, значительно уменьшает риск полномасштабной агрессии РФ по всем азимутам, но отнюдь не сводит эту угрозу к нулю. И поэтому наша армия должна обеспечить безопасность по всей линии государственной границы. Усиление ее боевой способности останется моим главным приоритетом как верховного главнокомандующего ВС Украины", — заявил Порошенко на пресс-конференции, которую транслировали телеканалы.

Президент Украины Петр Порошенко ранее подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории — "оккупированными". МИД РФ называл утверждения Украины об оккупации "публичными бездоказательными инсинуациями". Закон вступил в силу в субботу, 24 февраля.