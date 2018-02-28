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    Политика

    Рада и Кабмин утвердили дорожную карту выполнения Соглашения с ЕС

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    По словам спикера Верховной Рады, принятый список из 57 законопроектов является дорожной картой по выполнению Украиной обязательств перед Евросоюзом.
    Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Верховная Рада Украины и правительство согласовали список из 57 законопроектов, принятие которых необходимо для выполнения соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза, сообщил на брифинге в среду спикер Рады Андрей Парубий.

    Ранее глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что Украине нужно активизировать работу по имплементации положений соглашения об ассоциации с Евросоюзом в сфере транспорта, таможни и защиты интеллектуальной собственности.

    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    REUTERS Gleb Garanich
    Пресс-конференция Петра Порошенко. Онлайн-репортаж

    "Мы (Рада и правительство – ред.) составили единый, общий документ из разных сфер общественной жизни. Мы определили те законопроекты, которые являются прерогативой для соглашения об ассоциации, вместе это 57 законов", — сказал Парубий на брифинге, который транслировали телеканалы.

    По его словам, это дорожная карта по выполнению Украиной обязательств перед Евросоюзом. Парубий отметил, что законопроекты касаются сфер экономики, безопасности и обороны, экологии. "Сегодня мы этот план утвердили",- сообщил он.

    Спикер Рады отметил, что еще не все законопроекты готовы к рассмотрению парламентом. "Только 20 из них готовы, а часть из них еще дорабатываются и идут политические консультации", — сказал Парубий.

    Украина подписала Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в июне 2014 года. В том же году на предварительной основе частично начала действовать политическая часть соглашений. С 1 сентября 2016 соглашение вступило в полную силу, что открывает путь к реализации положений о сотрудничестве в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля. Ранее Мингарелли выразил возмущение промедлением Киева во внедрении соглашения об ассоциации.

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