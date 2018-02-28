Рада и Кабмин утвердили дорожную карту выполнения Соглашения с ЕС

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Верховная Рада Украины и правительство согласовали список из 57 законопроектов, принятие которых необходимо для выполнения соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза, сообщил на брифинге в среду спикер Рады Андрей Парубий.

Ранее глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что Украине нужно активизировать работу по имплементации положений соглашения об ассоциации с Евросоюзом в сфере транспорта, таможни и защиты интеллектуальной собственности.

"Мы (Рада и правительство – ред.) составили единый, общий документ из разных сфер общественной жизни. Мы определили те законопроекты, которые являются прерогативой для соглашения об ассоциации, вместе это 57 законов", — сказал Парубий на брифинге, который транслировали телеканалы.

По его словам, это дорожная карта по выполнению Украиной обязательств перед Евросоюзом. Парубий отметил, что законопроекты касаются сфер экономики, безопасности и обороны, экологии. "Сегодня мы этот план утвердили",- сообщил он.

Спикер Рады отметил, что еще не все законопроекты готовы к рассмотрению парламентом. "Только 20 из них готовы, а часть из них еще дорабатываются и идут политические консультации", — сказал Парубий.

Украина подписала Соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в июне 2014 года. В том же году на предварительной основе частично начала действовать политическая часть соглашений. С 1 сентября 2016 соглашение вступило в полную силу, что открывает путь к реализации положений о сотрудничестве в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля. Ранее Мингарелли выразил возмущение промедлением Киева во внедрении соглашения об ассоциации.