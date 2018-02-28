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    Аваков заявил, что вилла в Италии записана на жену

    (обновлено: )35423
    Министр внутренних дел Украины заявил, что его жена-мультимиллионер занимается туристическим бизнес-проектом, в рамках которого была приобретена роскошная вилла на 26 комнат.
    Арсен Аваков
    УНИАН

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подтвердил, что вилла в Италии принадлежит его семье, говорится в его комментарии, который распространен в СМИ.

    Арсен Аваков. Архивное фото
    УНИАН
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    Ранее была обнародована информация о том, что в 2017 году Арсен Аваков стал владельцем виллы на побережье Средиземного моря в Италии. Вилла расположена в муниципалитете Сан Феличе Чирчео и насчитывает 26 комнат в здании площадью 566 метров на первом, втором этажах и в подвале.

    В комментарии глава МВД заявил, что виллу использует под туристический проект его супруга Инна: "Это один из туристических бизнес-проектов, которым занимается супруга в Италии, в рамках работы в итальянской компании. Речь идет о помещении под мини-отель, приобретенном за кредитные средства и при участии средств капитала компании "Авиталия" Вероятно, проект будет реализован и заработает в 2019 году", – говорится в комментарии министра, который передал "Украинской правде" директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

    Аваков утверждает, что информация о вилле не является сенсацией: "Это один из нескольких туристических бизнесов, которым занимается супруга. Легально, официально, транспарентно и в этом нет никакой сенсации", – заверил он.

    Ранее сообщалось, что Аваков за 2017 год задекларировал 1,08 милиона гривен доходов, а его жена Инна — почти 57 миллионов гривен.

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