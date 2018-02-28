Двух оппозиционных политиков исключили из санкционного списка ЕС

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КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Послы ЕС в среду исключили из санкционного списка ЕС бывшего министра юстиции Украины при Януковиче Елену Лукаш и нардепа Сергея Клюева, сообщает брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

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По информации журналиста, санкции против бывшего президента Януковича и 12 его сообщников решили продолжить, но Лукаш и Сергея Клюева из списка исключили.

"Послы ЕС сегодня решили продлить санкции против Януковича и 12 его соратников. Лукаш и С. Клюев исключены", — написал журналист в Twitter.

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 28 февраля 2018 г.

​Решение о продлении санкций против окружения Януковича должно быть подтверждено на уровне министров. Оно будет принято 5 марта, сообщил журналист.

Ранее сообщалось, что Европейский суд, расположенный в Люксембурге, принял решение о незаконности последней волны санкций, введенных против Сергея Клюева Советом ЕС в 2017 году.