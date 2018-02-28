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    Двух оппозиционных политиков исключили из санкционного списка ЕС

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    По информации журналиста Рикардо Джозвяка, санкции против бывшего президента Януковича и 12 его сообщников решили продолжить, но Лукаш и Сергея Клюева из списка исключили.
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    Сергей Клюев. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Послы ЕС в среду исключили из санкционного списка ЕС бывшего министра юстиции Украины при Януковиче Елену Лукаш и нардепа Сергея Клюева, сообщает брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

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    По информации журналиста, санкции против бывшего президента Януковича и 12 его сообщников решили продолжить, но Лукаш и Сергея Клюева из списка исключили.

    "Послы ЕС сегодня решили продлить санкции против Януковича и 12 его соратников. Лукаш и С. Клюев исключены", — написал журналист в Twitter.

    ​Решение о продлении санкций против окружения Януковича должно быть подтверждено на уровне министров. Оно будет принято 5 марта, сообщил журналист. 

    Ранее сообщалось, что Европейский суд, расположенный в Люксембурге, принял решение о незаконности последней волны санкций, введенных против Сергея Клюева Советом ЕС в 2017 году. 

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