Волкер объяснил, почему пока не ожидает никаких решений по Донбассу

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Россия не будет принимать никаких решений по урегулированию ситуации в Донбассе до президентских выборов, убежден специальный представитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Мы предложили, чтобы миротворческие силы под мандатом ООН вошли и заменили российские силы и сепаратистские формирования, создав на протяжении определенного времени безопасное пространство, где можно было бы провести местные выборы, где была бы введена амнистия и которому дали бы особый статус. (…) Мы продолжаем настаивать на этом около семи месяцев, и должен сказать, что я очень доволен нашей позицией, но я не доволен результатами, поскольку результатов нет", — сказал Волкер, слова которого передает "Укринформ".

По его словам, непонятно, какой подход будет использовать Москва после президентской кампании в марте текущего года. "Очевидно, не будут приниматься решения со стороны России, пока не будет результатов выборов",- отметил спецпредставитель.

При этом он считает, что Кремль вряд ли пойдет на эскалацию вооруженного противостояния в Донбассе.

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Ранее Волкер отметил, что конфликт в Украине "не заморожен и не стабильный".

Напомним, в октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению российского президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

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Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко, в свою очередь, заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.