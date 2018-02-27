В Кабмине раскритиковали подход ЕС к санкциям против России

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина, Александр Шишло. Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе назвала "непродуктивной" практику продления каждые полгода Евросоюзом действия санкций против России.

Комитет постпредов стран ЕС при Евросоюзе (Coreper) 21 февраля согласовал продление на полгода индивидуальных санкций против граждан и юридических лиц РФ и Украины, истекающих 15 марта. По информации источников в ЕС, состав списка останется прежним, будут лишь изменены данные некоторых его фигурантов. Предполагалось, что формально ограничительные меры будут продлены в понедельник без обсуждения, однако Совет ЕС отложил решение из-за процедурных вопросов, а новой даты пока нет.

"Мы видим продолжающуюся каждые полгода непродуктивную дискуссию о том, продлевать ли санкции или нет", — сказала Климпуш-Цинцадзе, отвечая в Брюсселе на вопросы членов подкомитета Европарламента по безопасности и обороне.

По ее мнению, ЕС следует продлевать сразу на один год действие санкций против РФ. "Другой вариант – рассмотреть усиление санкций. Неправильно, когда пытаются говорить, что санкции не работают. Если бы они не работали, Россия не была бы такой недовольной санкциями", — заметила она.

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в качестве причины того, что санкции не были продлены 26 февраля, указал, что "некоторые страны ЕС еще на предыдущем витке полгода назад предупреждали остальных и руководство ЕС, что это тема достаточно серьезная". По словам посла, "момент достаточно чувствительный, чтобы не принимать автоматических решений, а обсуждать каждый раз эту ситуацию".

Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлевались на полгода. Их список постоянно расширялся как за счет граждан Украины, руководителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, так и за счет российских политических и общественных деятелей и юридических лиц. Сейчас в нем значатся 150 физических и 38 юридических лиц.

Евросоюз принимает внешнеполитические решения, в том числе о наложении санкций, единогласно. При этом в некоторых странах необходимо заручиться формальным согласием парламента или кабинета министров, которое обычно не влияет на само решение, но может затянуть сроки его принятия.