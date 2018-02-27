Дещица назвал три главных вызова для Украины

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. На сегодняшний день для Украины есть три серьезных вызова, которые будут определять безопасность Украины, заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает "Укринформ".

Во-первых, идет речь о модернизации украинской армии: как быстро и эффективно она будет проходить и сможет ли Киев это сделать до возможного следующего напряжения. В этом контексте он отметил, что украинская армия активно модернизируется и идет в направлении дальнейшего укрепления по стандартам НАТО.

Вторым вызовом Дещица назвал позицию НАТО относительно Украины. Он подчеркнул, что на сегодняшний день Киев не получил сигнала, что Украина может стать членом Североатлантического альянса, такого как в 90-х годах прошлого века получила Польша и другие. Дещица подчеркнул, что такой сигнал помог бы мобилизовать украинское общество вокруг темы реформ и дальнейшего сближения с Западом.

Третьим вызовом посол назвал вопрос вооруженного конфликта на востоке Украины и как он будет развиваться в дальнейшем. Украинский дипломат отметил, что НАТО колеблется по поводу предоставления Украине четкого сигнала относительно перспективы членства, поскольку не знает, как далее будет действовать Россия в Украине.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.