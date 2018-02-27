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    Дещица назвал три главных вызова для Украины

    (обновлено: )53903
    По мнению посла Украины в Польше Андрея Дещицы, необходимо модернизировать армию, обозначить позицию НАТО относительно Украины и решить вопрос вооруженного конфликта на востоке страны.
    Андрей Дещица
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. На сегодняшний день для Украины есть три серьезных вызова, которые будут определять безопасность Украины, заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает "Укринформ".

    Во-первых, идет речь о модернизации украинской армии: как быстро и эффективно она будет проходить и сможет ли Киев это сделать до возможного следующего напряжения. В этом контексте он отметил, что украинская армия активно модернизируется и идет в направлении дальнейшего укрепления по стандартам НАТО.

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    Вторым вызовом Дещица назвал позицию НАТО относительно Украины. Он подчеркнул, что на сегодняшний день Киев не получил сигнала, что Украина может стать членом Североатлантического альянса, такого как в 90-х годах прошлого века получила Польша и другие. Дещица подчеркнул, что такой сигнал помог бы мобилизовать украинское общество вокруг темы реформ и дальнейшего сближения с Западом.

    Третьим вызовом посол назвал вопрос вооруженного конфликта на востоке Украины и как он будет развиваться в дальнейшем. Украинский дипломат отметил, что НАТО колеблется по поводу предоставления Украине четкого сигнала относительно перспективы членства, поскольку не знает, как далее будет действовать Россия в Украине.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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