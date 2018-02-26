Спикер: ключевой кадровый вопрос для Рады - избрание главы НБУ

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Верховная Рада рассмотрит вопрос об избрании нового главы Национального банка Украины, этот вопрос станет ключевым на этой пленарной неделе, заявил в понедельник спикер ВР Андрей Парубий.

Ранее сообщалось, что голосование по внесенной в Верховную Раду кандидатуре Якова Смолия отложено на конец февраля из-за отсутствия в парламенте согласованного пакета кадровых назначений.

"Ключевой кадровый вопрос на этой неделе — это вопрос Национального банка — избрание председателя Нацбанка. Это кадровый вопрос, который займет около полутора часа времени, он будет объемным, и мы должны проходить его по полной процедуре рассмотрения", — сказал Парубий на заседании согласительного совета Верховной Рады.

Он признал, что вокруг кандидатуры Якова Смолия идут "политические консультации".

"Есть большая просьба, чтобы завершить политические консультации. Я знаю, что комитет рекомендовал, чтобы все фракции встретились с кандидатом на главу НБУ, и до четверга будет возможность завершить политические консультации и выйти на голосование и положительное решение в четверг", — уточнил спикер.

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Напомним, ранее Петр Порошенко внес в парламент кандидатуру Смолия на пост главы НБУ. С мая 2017 года Смолий исполняет обязанности председателя Нацбанка, заменив ушедшую в длительный отпуск Валерию Гонтареву.