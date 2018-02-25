Саакашвили выразил готовность вернуться в Украину из-за следствия

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что готов вернуться в Украину из-за следствия.

На своей странице в Facebook Саакашвили написал, что сначала его "с применением силы" вывезли, хотя он "был готов пройти все судебные процедуры в Украине", а теперь "просят у Нидерландов провести следственные действия".

"Или (генпрокурор Украины Юрий) Луценко вместе с кумом-президентом действительно умственно ограничены, или держат не только украинцев, но и европейцев за идиотов, или всё вместе. В любом случае мой ответ этим клептократам: я готов приехать в Украину и пройти все следственные действия, чтобы до конца развенчать ваше "дело", — добавил он.

В среду стало известно, что Государственная пограничная служба запретила Михаилу Саакашвили въезд в Украину вплоть до 2021 года. Адвокаты политика считают это решение незаконным и намерены обжаловать его.

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В начале прошлой недели Саакашвили выслали из Украины в Польшу. Позже политик приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе.