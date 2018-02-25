Реадмиссии Саакашвили не было, а было похищение - адвокат

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Реадмисии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили не было, а было похищение человека. Об этом заявил адвокат политика Руслан Чернолуцкий в эфире телеканала News One.

"Никакой реадмиссии не было. Было похищение человека, потому что на сегодняшний день ни Саакашвили не имеет никакого документа, который указывал бы, на каких основаниях его выдворили, ни его защита", — отметил Чернолуцкий.

По словам адвоката, за две недели сторона защиты не получила ни одного документа об реадмисии, несмотря на поданные запросы.

"Не надо верить в то, что говорит власть, потому что она незаконным, циничным методом нарушила все возможные международные и национальные нормы", — подчеркнул адвокат.

В среду стало известно, что Государственная пограничная служба запретила Михаилу Саакашвили въезд в Украину вплоть до 2021 года. Адвокаты политика считают это решение незаконным и намерены обжаловать его.

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В начале прошлой недели Саакашвили выслали из Украины в Польшу. Позже политик приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе.