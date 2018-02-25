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    Реадмиссии Саакашвили не было, а было похищение - адвокат

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    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше? (941)

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    По словам адвоката Михаила Саакашвили, за две недели сторона защиты политика не получила ни одного документа об реадмисии, несмотря на поданные запросы.
    Пресс-конференция Михаила Саакашвили в Варшаве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Реадмисии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили не было, а было похищение человека. Об этом заявил адвокат политика Руслан Чернолуцкий в эфире телеканала News One.

    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Никакой реадмиссии не было. Было похищение человека, потому что на сегодняшний день ни Саакашвили не имеет никакого документа, который указывал бы, на каких основаниях его выдворили, ни его защита", — отметил Чернолуцкий.

    По словам адвоката, за две недели сторона защиты не получила ни одного документа об реадмисии, несмотря на поданные запросы.

    "Не надо верить в то, что говорит власть, потому что она незаконным, циничным методом нарушила все возможные международные и национальные нормы", — подчеркнул адвокат.

    В среду стало известно, что Государственная пограничная служба запретила Михаилу Саакашвили въезд в Украину вплоть до 2021 года. Адвокаты политика считают это решение незаконным и намерены обжаловать его.

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    В начале прошлой недели Саакашвили выслали из Украины в Польшу. Позже политик приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе.

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