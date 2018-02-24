Порошенко заявил о впечатляющих темпах реформ в Украине

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Темы реформ в Украине впечатляют. Такое мнение высказал президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

"76 место в рейтинге Doing business — недостаточный результат для Украины. И мы решительно движемся вперед, чтобы повысить позиции нашей страны: об этом свидетельствует и новый закон о налоге на выведен капитал, и создание Национального бюро финансовых расследований, и закон о запрете "маски-шоу" на предприятиях, и закон о приватизации, и завершение конкурса на связь 4-го поколения. Это темпы реформ, которые на самом деле впечатляют", — написал Порошенко.

Ранее неоднозначную реакцию вызвало высказывание главы представительства ЕС в Украине Хьюга Мингарелли. Речь Мингарелли прозвучала во время конференции на тему: "Итоги имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом за 2017 год и дальнейшие планы". В частности, он подчеркнул, что не будет перечислять реформы, которые были внедрены украинской властью в сложных условиях, и добавил: "Если вы этого не видите, то вы или идиоты, или люди с ограниченной точкой зрения".