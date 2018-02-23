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    Суд повторно арестовал экс-нардепа Шепелева - СМИ

    (обновлено: )88
    Адвокат экс-парламентария Денис Аникин сообщил одному из изданий, что решение арестовать Александра Шепелева на два месяца без права на залог вынес Дарницкий райсуд.
    Александр Шепелев
    УНИАН

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Дарницкий районный суд Киева в пятницу постановил арестовать на два месяца без права на залог бывшего народного депутата Александра Шепелева, которому инкриминируется организация покушения на банкира Сергея Дядечко в 2013 году. Об этом "Стране" сообщил адвокат экс-парламентария Денис Аникин.

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    По его словам, соответствующее решение было вынесено судебной коллегией в составе Полины Коляденко, Олега Колесника и Евгения Вовка.

    Адвокат заявил, что защита Шепелева намерена оспорить это решение в апелляционной инстанции.

    "В этом деле вообще законного мало", — подчеркнул Аникин, добавив, что судьи вынесли еще одно важное решение — постановили рассматривать уголовное производство о покушении на Дядечко судом присяжных.

    На следующем слушании, которое запланировано на 21 марта, из них намерены сформировать полноценный состав присяжных и привести их к присяге.

    Напомним, Печерский районный суд Киева 9 февраля избрал меру пресечения бывшему народному депутату от фракций Партии регионов и "Блок Юлии Тимошенко" Александру Шепелеву в виде содержания под стражей до 8 апреля 2018 года.

    Ранее о задержании Шепелева недалеко от Киева сообщили ряд СМИ. Говорилось, что при его задержании правоохранители применили силу.

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