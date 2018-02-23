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    Порошенко принял верительные грамоты у послов трех стран

    (обновлено: )74
    Петр Порошенко принял верительные грамоты у послов иностранных государств: Республики Гватемала - Хосе Франсиско Кали Тсая, Республики Чили - Хулио Браво, Исламской Республики Мавритания - Мухаммеда Махмуда Брахим Хлиля.
    Посол Гватемалы в Украине Хосе Франсиско Кали Тсая
    president.gov.ua

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко принял верительные грамоты у послов Гватемалы, Чили и Мавритании, сообщает пресс-служба главы государства.

    "Президент Украины Петр Порошенко принял верительные грамоты у послов иностранных государств (по совместительству): Республики Гватемала — Хосе Франсиско Кали Тсая, Республики Чили — Хулио Браво, Исламской Республики Мавритания — Мухаммеда Махмуда Брахим Хлиля", — говорится в сообщении.

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    Ранее в пятницу представитель президента в Верховной Раде, народный депутат Ирина Луценко сообщила, что Петр Порошенко подал в парламент и определил как безотлагательный законопроект о нацбезопасности. 

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