Порошенко принял верительные грамоты у послов трех стран

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко принял верительные грамоты у послов Гватемалы, Чили и Мавритании, сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Украины Петр Порошенко принял верительные грамоты у послов иностранных государств (по совместительству): Республики Гватемала — Хосе Франсиско Кали Тсая, Республики Чили — Хулио Браво, Исламской Республики Мавритания — Мухаммеда Махмуда Брахим Хлиля", — говорится в сообщении.

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Ранее в пятницу представитель президента в Верховной Раде, народный депутат Ирина Луценко сообщила, что Петр Порошенко подал в парламент и определил как безотлагательный законопроект о нацбезопасности.