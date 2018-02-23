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    Мир в Донбассе на 90% зависит от США - Кучма

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    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (560)

    (обновлено: )32522
    Бывший президент Леонид Кучма заявил, что "в сегодняшней ситуации" мир в Украине на 90% зависит от позиции Соединенных Штатов Америки. По словам, Кучмы европейцы "забыли уроки истории".
    Леонид Кучма
    УНИАН

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Урегулирование конфликта в Донбассе на 90% зависит от поддержки США. Об этом сказал бывший президент Украины Леонид Кучма во время 6-го Балтийско-Черноморского форума, передает УНН.

    Андерс Фог Расмуссен
    JOHN THYS / AFP
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    "В трехсторонней контактной группе единственная мысль: миротворческие войска должны быть на всей территории и, прежде всего, на российско-украинской границе. Если этого не будет, когда нам предлагают: давайте мы сначала на линию соприкосновения введем "голубые каски" для того, чтобы они защищали ОБСЕ. Ну, это значит сделать новую границу с Украиной", — сказал Кучма.

    По словам бывшего президента, подобную ситуацию можно наблюдать в Приднестровье, где "тоже есть русские голубые каски".

    "Считаю, что в сегодняшней ситуации мир в Украине на 90% зависит от позиции Соединенных Штатов Америки. Потому что европейцы, мы видим, как себя ведут — они забыли уроки истории", — добавил он.

    Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что Украина, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе. В Москве эти инициативы сравнили с введением в Донбасс "оккупационной администрации".

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