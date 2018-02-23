Судей хотели сделать независимыми, а создали монстров - эксперт

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. В украинском законодательстве хотели прописать нормы, которые бы сделали судей независимыми и защищенными, а создали монстров. Такое мнение в эфире радиостанции Голос Столицы озвучила политический эксперт Светлана Кушнир.

"Когда-то на заре украинской независимости очень много юристов, которые вошли в парламент, поняли, что когда-то придет такое время, что куда-то надо будет бежать. Для того, чтобы бежать не так далеко, было очень сильное судейское лобби, которое прописало такие неоднозначные нормы. Пытались вообще-то сделать судью независимым, защищенным. Хотели как лучше, а получилось как всегда, потому что создали определенных монстров, которые могут себе позволить по своему усмотрению, иногда даже неправомерно, принимать решения… Это очень сложно. Если бы наши юристы в ВР работали над законами, а не наши законодатели, и не вносили в законы бесконечно правки, может быть, мы бы и создали такую ​​ действенную судебную систему", — отметила эксперт.

Напомним, директор фонда DEJURE, эксперт по вопросам судебной реформы "Реанимационного пакета реформ" Михаил Жернаков подчеркнул, что под соусом европейских стандартов власти внедрили безнаказанность судей.

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