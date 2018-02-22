Саакашвили обвинил экс-главу МГБ Грузии в намерении его убить

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что экс-министр госбезопасности Игорь Гиоргадзе угрожает его убить, передает "Радио Свобода".

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По его словам, он не боится угроз и намерен продолжать политическую деятельность как в Украине, так и Грузии.

В подтверждение своих слов, Саакашвили опубликовал в социальной сети фрагмент интервью Гиоргадзе российскому телеведущему Леониду Якубовичу. В этом интервью Игорь Гиоргадзе говорит, что "с вероятностью в 80 процентов и даже 85 процентов Михаил Саакашвили не умрет своей смертью".

Как отметил Саакашвили, Гиоргадзе был организатором теракта против президента Шеварднадзе 29 августа 1995 года, после чего сбежал в Москву с российского военного аэродрома. Игорь Гиоргадзе, по достоверным данным, до сих пор живет в столице России.

"Тогда Шеварднадзе чудом спасся, но много людей пострадало. Сейчас из Москвы на нескольких российских каналах он угрожает меня убить," – написал Саакашвили.

Напомним, Государственная пограничная служба Украины запретила въезд в страну до 2021 года бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.