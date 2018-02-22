Савченко запуталась. Украинцы существовали до или после нашей эры

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина.

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что украинцы существовали в V веке "до нашей эры или после нашей эры".

"Если мы будем говорить, что такое украинцы, то с прадавних времен, столетия с четвертого-пятого до нашей эры, или после нашей эры… В любом случае, украинцы всегда, весь период развивались в том ракурсе, что становились индивидуалистами, потому что ценили собственный труд", — заявила Савченко в эфире телеканала Newsone.

По ее словам, украинцы никогда не нуждались во власти, например в древности избирали представителей власти в периоды опасности и "сбрасывали" их, когда опасность миновала.

"Это было общество равных среди равных", — сказала Савченко.

Ранее Савченко заявила, что Крым может остаться в статусе аннексированной территории на длительный период, а вот Донбасс ждет другая судьба.