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    Савченко запуталась. Украинцы существовали до или после нашей эры

    (обновлено: )17404
    Как отметила депутат, "в любом случае, украинцы всегда, весь период развивались в том ракурсе, что становились индивидуалистами, потому что ценили собственный труд".
    Надежда Савченко
    УНИАН

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. 

    Надежда Савченко о возвращении в ВСУ. Видео
    Канал на ZIK
    Савченко о своем возвращении в ВСУ
    Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что украинцы существовали в V веке "до нашей эры или после нашей эры".

    "Если мы будем говорить, что такое украинцы, то с прадавних времен, столетия с четвертого-пятого до нашей эры, или после нашей эры… В любом случае, украинцы всегда, весь период развивались в том ракурсе, что становились индивидуалистами, потому что ценили собственный труд", — заявила Савченко в эфире телеканала Newsone.

    По ее словам, украинцы никогда не нуждались во власти, например в древности избирали представителей власти в периоды опасности и "сбрасывали" их, когда опасность миновала.

    "Это было общество равных среди равных", — сказала Савченко.

    Ранее Савченко заявила, что Крым может остаться в статусе аннексированной территории на длительный период, а вот Донбасс ждет другая судьба.

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