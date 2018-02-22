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    Политика

    Глава ЛНР прибыл в Донецк

    (обновлено: )46660
    Исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник находится с визитом в Донецке. В ДНР сообщили, что в четверг он посетит торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня защитника отечества.
    Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник находится с визитом в Донецке, сообщили в четверг РИА Новости в администрации главы ДНР.

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    "Исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник находится с визитом в Донецке. Сегодня он посетит торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня защитника отечества и поздравит наших военнослужащих", — сказали в администрации главы ДНР.

    По последним данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

    Ранее председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко заявил, что парламентские выборы в самопровозглашенной республике пройдут осенью 2018 года.

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