наверх
21.02.201823:27
Курсы валют НБУ
  • USD27.07+ 0.06
  • EUR33.41- 0.11
Рубрики
Ещё
    Политика

    Саакашвили пообещал "совсем скоро" вернуться в Украину

    Тема:

    Жесткая депортация Саакашвили: что дальше? (939)

    (обновлено: )94
    По словам бывшего президента Грузии, его высылка не избавит Украину от народного негодования. Действия властей Михаил Саакашвили назвал "глупой ошибкой".
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал решение Государственной пограничной службы Украины о запрете въезда на территорию страны.

    Как написал Саакашвили в Facebook, это решение было принято президентом Украины Петром Порошенко, который, по словам политика, испугался народных протестов.

    "Нет уж, давайте называть вещи своими именами: меня выслал из страны обезумевший от страха барыга, что его и его банду отгонят от корыта, и он почему-то думает, что продержится еще три года", — заявил политик.

    Владимир Парасюк о Михаиле Саакашвили. Видео
    Канал на Youtube ZIK
    Парасюк о победе Саакашвили над Порошенко
    По словам бывшего президента Грузии, его высылка не избавит Украину от народного негодования. Действия властей он назвал "глупой ошибкой"."Со мной или без меня, этой власти уже пришел конец, а я вернусь домой в Украину уже совсем скоро, намного, намного раньше, чем через три года. Может, принесу Петру Алексеевичу передачку в тюрьму в память о былых студенческих годах, я не злопамятный", — написал Саакашвили.

    В среду стало известно, что Государственная пограничная служба запретила Михаилу Саакашвили въезд в Украину вплоть до 2021 года. Адвокаты политика считают это решение незаконным и намерены обжаловать его.

    В начале прошлой недели Саакашвили выслали из Украины в Польшу. Позже политик приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Суд о госизмене: показания Порошенко по делу Януковича
    Майдан накануне юбилея революции
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    На КПП "Краковец"
    Куда дели деньги ЕС: скандал вокруг новых КПП на границе
    Олимпиада 2018. Фристайл. Мужчины. Лыжная акробатика
    Олимпиада в Пхенчхане: первое золото Украины