Саакашвили пообещал "совсем скоро" вернуться в Украину

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал решение Государственной пограничной службы Украины о запрете въезда на территорию страны.
Как написал Саакашвили в Facebook, это решение было принято президентом Украины Петром Порошенко, который, по словам политика, испугался народных протестов.
"Нет уж, давайте называть вещи своими именами: меня выслал из страны обезумевший от страха барыга, что его и его банду отгонят от корыта, и он почему-то думает, что продержится еще три года", — заявил политик.
В среду стало известно, что Государственная пограничная служба запретила Михаилу Саакашвили въезд в Украину вплоть до 2021 года. Адвокаты политика считают это решение незаконным и намерены обжаловать его.
В начале прошлой недели Саакашвили выслали из Украины в Польшу. Позже политик приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе.