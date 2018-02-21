Саакашвили пообещал "совсем скоро" вернуться в Украину

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал решение Государственной пограничной службы Украины о запрете въезда на территорию страны.

Как написал Саакашвили в Facebook, это решение было принято президентом Украины Петром Порошенко, который, по словам политика, испугался народных протестов.

"Нет уж, давайте называть вещи своими именами: меня выслал из страны обезумевший от страха барыга, что его и его банду отгонят от корыта, и он почему-то думает, что продержится еще три года", — заявил политик.

По словам бывшего президента Грузии, его высылка не избавит Украину от народного негодования. Действия властей он назвал "глупой ошибкой"."Со мной или без меня, этой власти уже пришел конец, а я вернусь домой в Украину уже совсем скоро, намного, намного раньше, чем через три года. Может, принесу Петру Алексеевичу передачку в тюрьму в память о былых студенческих годах, я не злопамятный", — написал Саакашвили.

В среду стало известно, что Государственная пограничная служба запретила Михаилу Саакашвили въезд в Украину вплоть до 2021 года. Адвокаты политика считают это решение незаконным и намерены обжаловать его.

В начале прошлой недели Саакашвили выслали из Украины в Польшу. Позже политик приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе.