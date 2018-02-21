У Саакашвили заявили, что против Луценко открыто дисциплинарное дело

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров Украины после жалобы экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили открыла дисциплинарное производство в отношении генпрокурора страны Юрия Луценко, сообщила в среду партия Саакашвили "Движение новых сил".

Ранее Луценко заявил, что организованные Саакашвили акции в Киеве финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича, в частности, бизнесменом Сергеем Курченко, и направлены на свержение государственной власти в Украине. Он показал на пресс-конференции и в парламенте записи якобы телефонных разговоров, где фигурируют Саакашвили, Курченко и другие. Саакашвили назвал эти обвинения ложными. Как заявляли в генпрокуратуре, экспертиза подтвердила подлинность голосов на записях разговоров между Саакашвили и Курченко.

"Будут расследовать его такое красноречивое выступление на брифинге в Верховной Раде 5 декабря. Тогда он не гнушался обвинениями в адрес Саакашвили по надуманному делу "денег Курченко", нарушая презумпцию невиновности, разглашал тайну следствия и показывал "мультфильмы" со сфабрикованными записями, высказывался необъективно и предвзято по политическим мотивам", — говорится в сообщении на странице движения в Facebook. В партии Саакашвили выразили надежду на "объективное и беспристрастное" расследование.

В рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности в декабре прошлого года правоохранители в течение трех дней предпринимали попытки задержать Саакашвили, сделать это им удалось 8 декабря, но через три дня суд отпустил политика на свободу, отказав прокуратуре в ходатайстве о домашнем аресте. Позднее суд изменил политику меру пресечения на ночной домашний арест, срок которого уже истек. Экс-президенту Грузии по вменяемой статье грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет. В начале февраля власти Украины выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на украинскую территорию, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей.