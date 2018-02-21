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    Порошенко не знает, куда делось соглашение Януковича с лидерами оппозиции

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    Суд о госизмене: показания Порошенко по делу Януковича (747)

    (обновлено: )890019
    Президент Украины заявил, что никогда не видел и не подписывал документ, который регулировал выход из кризиса в феврале 2014 года. Спустя четыре года глава государства не знает, где находиться соглашение.
    Встреча Януковича и рабочей группы
    RIA Novosti/Михаил Маркив

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Петр Порошенко 21 февраля заявил, что он не знает, где находится соглашение экс-президента Виктора Януковича с представителями оппозиции об урегулировании кризиса в Украине в 2014 году.

    Ситуация возле Оболонского районного суда перед допросом Порошенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    А он не приехал. Тщательный досмотр и охрана суда в ожидании Порошенко

    Янукович и представлявшие в 2014 году оппозицию Виталий Кличко, Арсений Яценюк и Олег Тягнибок при участии европейских политиков 21 февраля 2014 года подписали соглашение об урегулировании кризиса в Украине. Однако после этого, в феврале 2014 года, Верховная Рада отстранила Януковича от власти. Позднее Янукович заявил, что считает необходимым вернуться к соглашению от 21 февраля 2014 года.

    "Мне неизвестно, где находится это соглашение. Я его оригинала никогда не видел, не подписывал его и не могу его комментировать не потому, что не хочу, а потому что не видел", — заявил Порошенко в ходе допроса в суде.

    Оболонский районный суд Киева в среду допросил Порошенко по делу Януковича в режиме видеоконференции из администрации. Суд досрочно закончил допрос Порошенко после повторного вопроса адвокатов его отдыхе на Мальдивах.

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