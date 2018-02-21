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    Допрос Порошенко прервали после вопроса о Мальдивах

    Тема:

    Суд о госизмене: показания Порошенко по делу Януковича (746)

    (обновлено: )1356222
    Оболонский райсуд решил досрочно прекратить допрос президента. Последний вопрос адвоката Виктора Януковича Виталия Сердюка касался отдыха главы государства на Мальдивах.
    Петр Порошенко в ходе видеоконференции по делу Виктора Януковича
    УНИАН

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Оболонский районный суд Киева в среду досрочно закончил допрос президента Украины Петра Порошенко в качестве свидетеля в режиме видеоконференции по уголовному делу экс-президента Виктора Януковича после того, как адвокаты обвиняемого спросили нынешнего президента о его отдыхе на Мальдивах.

    В целом допрос Порошенко длился около часа вместо запланированных 1,5 часа, гособвинение и защита задавали вопросы по полчаса.

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    При этом большинство вопросов защиты к Порошенко были отклонены судом из-за того, что суд счел их чисто правовыми или не относящимися к делу. В этой ситуации суд решил досрочно прекратить допрос президента. Последний вопрос адвоката Януковича Виталия Сердюка касался отдыха Порошенко на Мальдивах.

    Адвокат спросил об этом после того, как Порошенко заявил, что в 2014 году Верховная Рада не принимала решение об отстранении Януковича от должности, а всего лишь возложила обязанности главы государства на тогдашнего главу парламента Александра Турчинова из-за того, что Янукович "пропал и не выходил на связь".

    "Почему в то время, когда вы находились в зимнем отпуске, и никто не знал, где вы находились на протяжении недели, не было принято никаких постановлений о вашем самоустранении?" — спросил Сердюк.

    В ответ председательствующий судья Владислав Девятко заявил, что "защитники специально задают вопросы, которые не касаются данного уголовного производства".

    "Я вынужден прекратить допрос", — заключил Девятко.

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    Ранее СМИ сообщили, что отдых на Мальдивах обошелся Порошенко по меньшей мере в 500 тысяч долларов. Журналист украинской передачи, которая обнародовала детали отдыха Порошенко на Мальдивах, Михаил Ткач сообщил, что после выхода в эфир ему угрожали.

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