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    Парламентские выборы в ЛНР пройдут осенью

    (обновлено: )11320
    Председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко сообщил в среду, что парламентские выборы в самопровозглашенной республике состоятся уже осенью 2018 года.
    Флаг самопровозглашенной Луганской республики
    RIA News Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Парламентские выборы в самопровозглашенной Луганской народной республике пройдут осенью 2018 года, заявил в среду РИА Новости председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко.

    "Выборы депутатов в Народный совет состоятся уже осенью этого года", — сказал он.

    Читайте также: Конец АТО и "РФ — агрессор". Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса

    Накануне президент Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории — "оккупированными".

    В самопровозглашенной ЛНР назвали подписание данного закона запоздалой попыткой узаконить насилие в регионе, в ДНР — попыткой Киева узаконить применение армии против мирных жителей.

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