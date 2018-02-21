Парламентские выборы в ЛНР пройдут осенью

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Парламентские выборы в самопровозглашенной Луганской народной республике пройдут осенью 2018 года, заявил в среду РИА Новости председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко.

"Выборы депутатов в Народный совет состоятся уже осенью этого года", — сказал он.

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Накануне президент Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории — "оккупированными".

В самопровозглашенной ЛНР назвали подписание данного закона запоздалой попыткой узаконить насилие в регионе, в ДНР — попыткой Киева узаконить применение армии против мирных жителей.