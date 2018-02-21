наверх
21.02.201815:15
Курсы валют НБУ
  • USD27.07+ 0.06
  • EUR33.41- 0.11
Рубрики
Ещё
    Политика

    С Сергея Клюева сняты санкции Евросоюза

    (обновлено: )53351
    Как отмечается, обнародованное 21 февраля решение ставит под угрозу продление санкций против других должностных лиц, чью вину Украина так и не смогла доказать.
    Сергей Клюев. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Европейский суд, расположенный в Люксембурге, принял решение о незаконности последней волны санкций, введенных против Сергея Клюева Советом ЕС в 2017 году. Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Суда ЕС.

    Читайте также: Антикоррупционер — это коррупционер, который первым добежал до посольства США

    За последние годы Суд Европейского Союза неоднократно принимал решения об отмене санкционных ограничений, введенных против бывших чиновников. Однако это решение стало первым, когда под сомнение поставлены ныне действующие санкции.

    Более того, обнародованное 21 февраля решение ставит под угрозу продление санкций против других должностных лиц, чью вину Украина так и не смогла доказать.

    В октябре минувшего года сообщалось, что имущество и счета братьев Клюевых арестованы.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Суд о госизмене: показания Порошенко по делу Януковича
    Майдан накануне юбилея революции
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    На КПП "Краковец"
    Куда дели деньги ЕС: скандал вокруг новых КПП на границе
    Олимпиада в Пхенчхане. Лучшие кадры 12 февраля
    Олимпиада в Пхенчхане: первое золото Украины