С Сергея Клюева сняты санкции Евросоюза

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Европейский суд, расположенный в Люксембурге, принял решение о незаконности последней волны санкций, введенных против Сергея Клюева Советом ЕС в 2017 году. Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Суда ЕС.

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За последние годы Суд Европейского Союза неоднократно принимал решения об отмене санкционных ограничений, введенных против бывших чиновников. Однако это решение стало первым, когда под сомнение поставлены ныне действующие санкции.

Более того, обнародованное 21 февраля решение ставит под угрозу продление санкций против других должностных лиц, чью вину Украина так и не смогла доказать.

В октябре минувшего года сообщалось, что имущество и счета братьев Клюевых арестованы.