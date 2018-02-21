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    Кабмин одобрил повышение пенсий военным

    (обновлено: )52807
    По словам премьера Владимира Гройсмана, пенсии для военнослужащих будут повышены в среднем на полторы тысячи гривен.
    Кабинет министров Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины одобрил решение о повышении пенсий военнослужащим с 1 января в среднем на 1,5 тыс. грн.

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    По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, решение не требует во внесения изменений в действующее законодательство, и оно будет в силе до момента наработки и принятия соответствующего законопроекта, который сегодня обсуждается на разных площадках.

    "Мы начали дискуссию о пенсиях военнослужащим осенью. Это чрезвычайно важный закон, который устанавливает справедливость относительно военных. Я обещал с 1 января повысить пенсии, и я помню об этом. Но дискуссии относительно проекта закона продолжаются. И они могут длиться месяц и два. Я помню, что обещал. Поэтому сегодня мы принимаем решение о повышении пенсий для военнослужащих — в среднем на 1,5 тыс. грн. Начисления начнутся с сегодняшнего дня", — сказал Гройсман.

    Премьер сообщил, что решение было наработано совместно специалистами Минэкономразвития, Минсоцполитики и Минфина, сообщает Укринформ

    "Решение принято, и процесс начнется. А между тем я призываю все стороны работать над тем, чтобы разработать новый закон, который восстановит социальную справедливость относительно военнослужащих", — добавил премьер-министр.

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