Кабмин одобрил повышение пенсий военным

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины одобрил решение о повышении пенсий военнослужащим с 1 января в среднем на 1,5 тыс. грн.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, решение не требует во внесения изменений в действующее законодательство, и оно будет в силе до момента наработки и принятия соответствующего законопроекта, который сегодня обсуждается на разных площадках.

"Мы начали дискуссию о пенсиях военнослужащим осенью. Это чрезвычайно важный закон, который устанавливает справедливость относительно военных. Я обещал с 1 января повысить пенсии, и я помню об этом. Но дискуссии относительно проекта закона продолжаются. И они могут длиться месяц и два. Я помню, что обещал. Поэтому сегодня мы принимаем решение о повышении пенсий для военнослужащих — в среднем на 1,5 тыс. грн. Начисления начнутся с сегодняшнего дня", — сказал Гройсман.

Премьер сообщил, что решение было наработано совместно специалистами Минэкономразвития, Минсоцполитики и Минфина, сообщает Укринформ

"Решение принято, и процесс начнется. А между тем я призываю все стороны работать над тем, чтобы разработать новый закон, который восстановит социальную справедливость относительно военнослужащих", — добавил премьер-министр.