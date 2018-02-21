Избран глава Конституционного суда

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Главой Конституционного суда Украины избран Станислав Шевчук. Соответствующее решение было принято в среду, 21 февраля, на специальном пленарном заседании КСУ.

"21 февраля 2018 на специальном пленарном заседании Конституционного суда Украины председателем КСУ избран Шевчук Станислав Владимирович", — сообщает пресс-служба суда.

Шевчук — доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной Академии правовых наук Украины — был назначен судьей Конституционного суда 13 марта 2014 года. Был судьей Европейского суда по правам человека от Украины.

Левый берег/Макс Требухов Глава КСУ Станислав Шевчук

Ранее представители партии ВО "Свобода" возле здания Конституционного суда Украины в Киеве требовали отмены закона об основах государственной языковой политики.