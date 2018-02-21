наверх
21.02.201813:11
Курсы валют НБУ
  • USD27.07+ 0.06
  • EUR33.41- 0.11
Рубрики
Ещё
    Политика

    Избран глава Конституционного суда

    (обновлено: )15501
    Шевчук Станислав Владимирович избран главой Конституционного суда Украины на специальном пленарном заседании КСУ. Он стал судьей указанного суда 13 марта 2014 года.
    Конституционный суд Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Главой Конституционного суда Украины избран Станислав Шевчук. Соответствующее решение было принято в среду, 21 февраля, на специальном пленарном заседании КСУ.

    "21 февраля 2018 на специальном пленарном заседании Конституционного суда Украины председателем КСУ избран Шевчук Станислав Владимирович", — сообщает пресс-служба суда.

    Шевчук — доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной Академии правовых наук Украины — был назначен судьей Конституционного суда 13 марта 2014 года. Был судьей Европейского суда по правам человека от Украины.

    Левый берег/Макс Требухов
    Глава КСУ Станислав Шевчук

    Ранее представители партии ВО "Свобода" возле здания Конституционного суда Украины в Киеве требовали отмены закона об основах государственной языковой политики.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Суд о госизмене: показания Порошенко по делу Януковича
    В центре Киева устроили "тихую" акцию в честь погибших майдановцев
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    На КПП "Краковец"
    Куда дели деньги ЕС: скандал вокруг новых КПП на границе
    Олимпиада в Пхенчхане. Лучшие кадры 12 февраля
    Олимпиада в Пхенчхане: первое золото Украины