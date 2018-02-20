Мы не можем удовлетворить интересы венгерского сообщества - Зеркаль

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Венгрия не сможет заблокировать сближение Украины с НАТО в случае успеха в реформировании сектора безопасности, заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Ранее сообщалось, что Венгрия не будет способствовать проведению заседания НАТО-Украина на уровне министров обороны.

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"Знаете, это никак не влияет на наше домашнее задание. Если мы будем выполнять свое домашнее задание по реформированию армии, реформированию сектора безопасности, по другим секторам, предусмотренным ежегодными планами в рамках сотрудничества с НАТО, то никакая Венгрия не сможет заблокировать это движение", — заявила Зеркаль в эфире "5 канала".

При этом дипломат подчеркнула, что в Украине есть своя повестка дня о том, куда страна намерена двигаться. "Мы понимаем, чего мы хотим достичь. Конечно, удовлетворить интересы и позиции, которые выдвигаются венгерским сообществом, мы не можем. У нас есть интересы по развитию государства, и развитие государства также зависит и от развития язык. Каждое государство строится на языке и культуре этого языка. Это проходили все страны", — подчеркнула замглавы МИД.

Верховная Рада 5 сентября 2017 года одобрила новый закон об образовании. Принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.

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Вскоре после принятия в Украине нового закона об образовании глава МИД Венгрии Петер Сиярто на встрече с представителями венгерской диаспоры в Ужгороде заявил, что Будапешт инициирует пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за нового закона об образовании. По его словам, закон якобы нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, поскольку, считает венгерский дипломат, лишает национальные меньшинства права учиться на родном языке.