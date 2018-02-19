Нардеп Мосийчук "похоронил" Сильвестра Сталлоне

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Народный депутат Радикальной партии Игорь Мосийчук ошибочно "похоронил" известного голливудского актера Сильвестра Сталлоне.

Политик опубликовал пост о смерти актера на своей странице Facebook, но потом удалил запись.

Ігор Мосійчук, facebook Пост Игоря Мосийчука

Ранее в интернет стала распространяться информация о том, что голливудский актер Сильвестр Сталлоне скончался от рака простаты.

Информация о кончине Сталлоне не подтвердилась.

Ранее сообщалось, что в США скончалась продюсер фильмов "Голодные игры" и "Звездные войны" Эллисон Шермур.