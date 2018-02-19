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    Политика

    Нардеп Мосийчук "похоронил" Сильвестра Сталлоне

    (обновлено: )74182
    Народный депутат Радикальной партии Игорь Мосийчук поверил в фейковую информацию о том, что известный актер Сильвестр Сталлоне скончался от рака простаты.
    Народный депутат Игорь Мосийчук
    УНИАН

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Народный депутат Радикальной партии Игорь Мосийчук ошибочно "похоронил" известного голливудского актера Сильвестра Сталлоне.

    Политик опубликовал пост о смерти актера на своей странице Facebook, но потом удалил запись.

    Ігор Мосійчук, facebook
    Пост Игоря Мосийчука
     

    Ранее в интернет стала распространяться информация о том, что голливудский актер Сильвестр Сталлоне скончался от рака простаты. 

    Информация о кончине Сталлоне не подтвердилась.

    Ранее сообщалось, что в США скончалась продюсер фильмов "Голодные игры" и "Звездные войны" Эллисон Шермур. 

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