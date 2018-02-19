Вакарчук рассказал о целях в политике: решать вам

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в своем Twitter рассказал о целях, которые по его мнению, должен преследовать политик.

Стратегия во власти должна начинаться с собственного положительного примера и авторитета, и заканчиваться фундаментальными изменениями в стране.

"Просмотр фильма "Киборги" вдохновил меня на размышления. Долго я носил их в себе. Но в конце концов, решил поделиться с вами здесь. Это не совсем о фильме, но…решать вам", — отметил фронтмен ОЭ.

"Собираешь команду единомышленников, пользуясь этим авторитетом. Осторожно, но уверенно проводишь изменения и в первую очередь те, которые дают быстрый результат. Положительные изменения добавляют тебе все больше и больше сторонников. Когда таких сторонников становится относительное большинство — начинаешь кардинальные фундаментальные изменения", — пояснил Вакарчук.

Известный музыкант, что политик должен уметь договариваться: "Правда, только таких, которые никоим образом не противоречат основной цели (к сожалению, без умения договариваться не бывает стойкого результата!")".

Читайте также: Синдром Вакарчука: пить, петь, президентствовать

Напомним, что ранее Вакарчук в президентском рейтинге занял третье место по итогам общенационального социологического исследования, проведенного совместными усилиями четырех компаний ("Социс", "Рейтинг", Центр Разумкова, КМИС) при поддержке Комитета избирателей Украины. Лидер группы "Океан Ельзы" Святослав Вакарчук мог набрать до 12,1% голосов.