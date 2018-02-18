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    В США не заинтересованы, чтобы РФ сохранила свои позиции в Донбассе - генерал

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    Привет, оружие! Поставки из Канады и США (150)

    (обновлено: )31402
    По словам экс-командующего Вооруженными силами США в Европе Бена Ходжеса, ключ миротворческой миссии в Донбассе – в том, чтобы контингент был надежным, поэтому необходимы страны, "профессиональные, способные, сильные, которые нельзя отодвинуть в сторону".
    Бен Ходжес. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Поставки Украине переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin усилят позиции Украины на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил экс-командующий вооруженными силами США в Европе, стратег Центра Европейского политического анализа Бен Ходжес в интервью Deutsche Welle.

    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    wikipedia
    О хитростях применения Javelin в Донбассе

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    "В Украине есть мощная оборонная индустрия, которая способна производить качественные противотанковые комплексы, поэтому я советую тщательно к ней присмотреться. Это не заоблачной сложности технология, почему бы Украине не производить собственные системы?", – подчеркнул генерал.

    "Вашингтон заинтересован в том, чтобы прекратить насилие в Донбассе, но не так, чтобы сохранить за Россией ее достижения на этой территории", – добавил Ходжес.

    Что касается возможной миротворческой миссии ООН в регионе, он подчеркнул, что "ключ – в том, чтобы контингент был надежным, поэтому мы должны подобрать страны, профессиональные, способные, сильные, которые нельзя отодвинуть в сторону".

    Ходжес считает, что речь может идти о странах, которые не входят в НАТО, например Швеция или Финляндия.

    Генерал отметил, что мандат миссии должен четко описывать правила перехода к боевым действиям, иерархию командования и задачи.

    Ранее министр обороны Швеции Петер Хульквист заявил, Швеция готова принять участие в миротворческой миссии на Донбассе, если Россия и Запад согласятся на это.

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