В США не заинтересованы, чтобы РФ сохранила свои позиции в Донбассе - генерал

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Поставки Украине переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin усилят позиции Украины на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил экс-командующий вооруженными силами США в Европе, стратег Центра Европейского политического анализа Бен Ходжес в интервью Deutsche Welle.

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"В Украине есть мощная оборонная индустрия, которая способна производить качественные противотанковые комплексы, поэтому я советую тщательно к ней присмотреться. Это не заоблачной сложности технология, почему бы Украине не производить собственные системы?", – подчеркнул генерал.

"Вашингтон заинтересован в том, чтобы прекратить насилие в Донбассе, но не так, чтобы сохранить за Россией ее достижения на этой территории", – добавил Ходжес.

Что касается возможной миротворческой миссии ООН в регионе, он подчеркнул, что "ключ – в том, чтобы контингент был надежным, поэтому мы должны подобрать страны, профессиональные, способные, сильные, которые нельзя отодвинуть в сторону".

Ходжес считает, что речь может идти о странах, которые не входят в НАТО, например Швеция или Финляндия.

Генерал отметил, что мандат миссии должен четко описывать правила перехода к боевым действиям, иерархию командования и задачи.

Ранее министр обороны Швеции Петер Хульквист заявил, Швеция готова принять участие в миротворческой миссии на Донбассе, если Россия и Запад согласятся на это.