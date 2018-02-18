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    Политика

    Порошенко заявил, что у Украины нет цели победить Россию

    Тема:

    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания (42)

    (обновлено: )5901
    По словам президента Петра Порошенко, в Украине ждут, когда Москва "заберет войска с украинской территории", а до этого момента Украина намерена противостоять "агрессии" дипломатическим и политическим путем.
    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что Украина не ставит перед собой цель одержать победу над Россией. Слова политика приводит телеканал "112 Украина".

    Петр Порошенко на Мюнхенской конференции
    twitter.com/STsegolko
    Украина и Мюнхенская конференция: без прорыва, но с простреленным флагом ЕС

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    "У нас нет идеи победить Россию", — сказал Порошенко в ходе брифинга на конференции по безопасности в Мюнхене.

    По его словам, в Украине ждут, когда Москва "заберет войска с украинской территории", а до этого момента Украина намерена противостоять "агрессии" дипломатическим и политическим путем.

    Ранее Порошенко заявил, что введение миротворцев в Донбасс является ключевой составляющей мирного минского процесса. Также министр обороны Швеции Петер Хульквист на Мюнхенской конференции по безопасности сказал, что Швеция готова принять участие в миротворческой миссии на Донбассе, если Россия и Запад согласятся на это.

     

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