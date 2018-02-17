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    Порошенко обсудил со Столтенбергом взаимодействие Украины и НАТО

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    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания (38)

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    По информации пресс-службы президента, он обсудил с генеральным секретарем перспективы усиления взаимодействия Украины с Альянсом по результатам саммита НАТО в Брюсселе в июле 2018 года.
    Встреча Петра Порошенко и Йенса Столтенберга в Мюнхене
    Фото president.gov.ua

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в рамках конференции по безопасности в Мюнхене провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, на которой обсудил перспективы усиления взаимодействия с альянсом, сообщает в субботу пресс-служба главы государства.

    РИА Новости Украина
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    "Глава государства обсудил с генеральным секретарем перспективы усиления взаимодействия Украины с Альянсом по результатам саммита НАТО в Брюсселе в июле 2018 года", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, Порошенко подчеркнул, что Украина последовательно продолжает курс евроатлантической интеграции и реформы сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами альянса.

    "Была высказана заинтересованность в привлечении большей практической и экспертной помощи НАТО для достижения дальнейшего прогресса на этом пути", — сообщает пресс-служба.

    Ранее во время конференции в Мюнхене Петр Порошенко обратился к Евросоюзу и НАТО с просьбой держать двери открытыми для Украины.

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