Порошенко обсудил со Столтенбергом взаимодействие Украины и НАТО

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КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в рамках конференции по безопасности в Мюнхене провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, на которой обсудил перспективы усиления взаимодействия с альянсом, сообщает в субботу пресс-служба главы государства.

"Глава государства обсудил с генеральным секретарем перспективы усиления взаимодействия Украины с Альянсом по результатам саммита НАТО в Брюсселе в июле 2018 года", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Порошенко подчеркнул, что Украина последовательно продолжает курс евроатлантической интеграции и реформы сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами альянса.

"Была высказана заинтересованность в привлечении большей практической и экспертной помощи НАТО для достижения дальнейшего прогресса на этом пути", — сообщает пресс-служба.

Ранее во время конференции в Мюнхене Петр Порошенко обратился к Евросоюзу и НАТО с просьбой держать двери открытыми для Украины.

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