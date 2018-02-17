Порошенко обсудил с Юнкером выделение Киеву макрофинансовой помощи

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности обсудил с главой Еврокомиссии Жан-Клод Юнкером перспективы выделения Киеву макрофинансовой помощи ЕС, сообщает в субботу пресс-служба главы украинского государства.

"Собеседники обсудили перспективы выделения Евросоюзом четвертой программы макрофинансовой помощи Украине, а также пути реализации инициативы "Восточное партнерство +"", — говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что глава ЕК заверил Порошенко, что ЕС готов усилить всестороннюю поддержку Украине в 2018 году на пути системных реформ и имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Собеседники также обсудили ход реформ на Украине.

"Президент Украины отметил важность формирования независимой антикоррупционной инфраструктуры и, в частности независимого антикоррупционного суда. Также была выражена обеспокоенность внедрением проекта "Северный поток-2", который президент Украины назвал политическим", — сообщили в пресс-службе украинского лидера.

Порошенко и Юнкер договорились начать подготовку к следующему, 20-му, саммиту "Украина-ЕС".

Еврокомиссия 1 декабря сообщила, что не может выдать Украине последний транш кредита из действовавшей тогда программы макрофинансовой помощи. Эта программа с финансированием со стороны Евросоюза в размере 1,8 миллиарда евро была одобрена для Украины в 2015 году. Из этой суммы стране было выдано 1,2 миллиарда евро. Средства выделялись в обмен на исполнение страной определенных требований, в том числе, проведение реформ. Действие программы заканчивалось в начале января 2018 года.

Украина выполнила значительную часть обязательств, согласованных с Евросоюзом, чтобы получить третий и последний транш из этой программы. Однако ряд мер остался невыполненным. Именно поэтому ЕК не смогла дать последний транш. Еврокомиссия тогда призвала Украину продолжать начатые реформы, а также закончить незавершенные меры в рамках программы макрофинансовой помощи.

Для новой программы потребуется провести оценку экономики страны, включая потребности во внешнем финансировании, сообщала ранее ЕК. Кроме того, важно выполнение Украиной программы Международного валютного фонда. ЕК также отметила, что любые ее предложения о новой программе макрофинансовой поддержки Украины должны быть одобрены Европарламентом и Советом стран ЕС.