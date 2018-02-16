Держите двери открытыми. Порошенко обратился к ЕС и НАТО

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко обратился к Евросоюзу и НАТО с просьбой держать двери открытыми для Украины. Об этом глава государства заявил во время выступления на Мюнхенской конференции.

"И последнее по списку, но не по значению: держите двери открытыми для Украины – будь то ЕС, или НАТО", — заявил Порошенко.

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По словам главы государства, это даст шанс остановить продвижение альтернативной повестки дня Кремля.

"Помните, что самые большие достижения в сфере безопасности идут от расширения и трансформации, а не от уступок обратно и сохранение статуса-кво. Это даст шанс остановить продвижение альтернативной повестки дня Кремля, которая основывается на лжи, насилии, неуважении к правам человека. Это даст шанс остановить мировую гибридную войну и лишить Россию инструментов, которые она использует для дестабилизации наших стран", — заявил Порошенко.

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Ранее "на полях" Мюнхенской конференции состоялась встреча глав МИД Украины и РФ Павла Климкина и Сергея Лаврова. Переговоры длились 57 минут.