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    Политика

    Держите двери открытыми. Порошенко обратился к ЕС и НАТО

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    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания (25)

    (обновлено: )573110
    Глава государства Петр Порошенко отметил, что самые большие достижения в сфере безопасности идут от расширения и трансформации, а не от уступок обратно и сохранение статуса-кво.
    Петр Порошенко в Мюнхене
    @stsegolko

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко обратился к Евросоюзу и НАТО с просьбой держать двери открытыми для Украины. Об этом глава государства заявил во время выступления на Мюнхенской конференции.

    "И последнее по списку, но не по значению: держите двери открытыми для Украины – будь то ЕС, или НАТО", — заявил Порошенко.

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    По словам главы государства, это даст шанс остановить продвижение альтернативной повестки дня Кремля.

    "Помните, что самые большие достижения в сфере безопасности идут от расширения и трансформации, а не от уступок обратно и сохранение статуса-кво. Это даст шанс остановить продвижение альтернативной повестки дня Кремля, которая основывается на лжи, насилии, неуважении к правам человека. Это даст шанс остановить мировую гибридную войну и лишить Россию инструментов, которые она использует для дестабилизации наших стран", — заявил Порошенко.

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    Ранее "на полях" Мюнхенской конференции состоялась встреча глав МИД Украины и РФ Павла Климкина и Сергея Лаврова. Переговоры длились 57 минут.

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