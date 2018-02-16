Украина указала Польше на "не совсем адекватные действия"

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Польский закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии", должен быть изменен, заявил в пятницу вице-премьер Украины Павел Розенко по итогам встречи в Варшаве с польским коллегой Петром Глинским.

Ранее пресс-служба вице-премьера сообщила, что Розенко в пятницу посетит Польшу, где попытается снять напряженность в двухсторонних отношениях и получить разъяснения по закону о запрете "бандеровской идеологии".

"Мы надеемся на здравый смысл, мы надеемся на переговорный процесс. Безусловно, мы подчеркивали, что решение Конституционного суда Польши прогнозировать никто не может, но мы должны быть готовы к любому решению. И, по нашему мнению, было бы абсолютно правильно уже сейчас думать о необходимости внесения изменений в соответствующее законодательство. И украинские эксперты готовы принять участие в урегулировании этих вопросов", — сказал вице-премьер Украины на брифинге.

По его словам, украинская сторона на переговорах также подняла вопрос соблюдения прав и свобод украинцев в Польше. По словам министра, украинская делегация привела конкретные примеры "не совсем адекватных действий местных польских властей на провокации против украинских общин и украинских памятников в Польше".

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Розенко заявил, что Киев поднял вопрос необходимости восстановления разрушенных украинских памятников в Польше несмотря на их статус, легальные они или нет. По его словам, украинская власть восстановили все польские памятники, которые ранее были повреждены вандалами в Украине.

В соответствии с новым законом наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет грозит за употребление выражения "польские лагеря смерти" и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии, включая геноцид европейского еврейства. Такое же наказание законом вводится за пропаганду "бандеровской идеологии" и отрицание "Волынской резни". Согласно закону, наказанию подлежит тот, кто "публично, вопреки фактам, отрицает" перечисленные в нем преступления.

Этот закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию в Украине, Израиле и США. Руководство Израиля, включая премьер-министра, президента и МИД, выразили несогласие с законом и потребовали его пересмотреть, обвинив авторов в покушении на историческую правду. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон разочарован принятием в Польше закона о Холокосте, так как его реализация негативно повлияет на свободу слова.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко назвал этот закон неприемлемым и призвал Варшаву к диалогу.