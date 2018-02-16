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    Политика

    Известная экс-"регионалка" удивила сменой имиджа

    (обновлено: )108750
    Анна Герман появилась с новой прической в эфире одного из украинских телеканалов. В ходе передачи она, в частности, обратила внимание на "очень низкий уровень культуры людей, которые пришли к власти".
    Анна Герман, 15 февраля 2018
    Стопкадр Newsone

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Бывший депутат Верховной Рады от Партии регионов и советник экс-президента Виктора Януковича Анна Герман в очередной раз сменила имидж.

    С новой прической она появилась в эфире телеканала Newsone.

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    В частности, экс-нардеп заявила, что закон об образовании испортил отношения страны с западными соседями. 

    "Закон об образовании принес Украине очень много вреда, испортил нам отношения с нашими соседями на западе. Более того – до сегодняшнего дня, когда вроде бы согласилась Украина прислушаться ко мнению Венецианской комиссии и поправить что-то в законе, чтобы продолжать интеграцию в НАТО – даже теперь никто не признал, что это была ошибка. И теперь никто не наказан за это", — заявила Герман.

    При этом она отметила "очень низкий уровень культуры людей, которые пришли к власти".

    Напомним, Анна Герман в 2004 году стала пресс-секретарем премьер-министра Виктора Януковича и руководителем пресс-службы правительства Украины. С апреля 2006 года по февраль 2010 года была депутатом Верховной Рады V и VI созывов от Партии регионов, с апреля 2008 года — заместителем председателя Партии регионов. С февраля 2010 по ноябрь 2012 года работала в Администрации президента.

    Ранее Анна Герман носила не только прямое каре и классические локоны, но и неоднократно появлялась с "хулиганскими" прическами.

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